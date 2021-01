Valdilana, quasi 40mila euro dati alle associazioni culturali

In questi giorni il comune di Valdilana ha pubblicato l'elenco dei contributi assegnati alle associazioni culturali per un totale di 38.600 euro.

In particolare sono: 2mila euro a favore dell'Associazione “La finestra sull’arte” per il ciclo incontri I Venerdì letterari 2020/21; 2600 euro a favore dell'Associazione Musicale “Euphoria per l'educazione musicale nelle scuole e concerti; 2500 euro a favore della Pro loco Mosso per il Presepe diffuso a Valdilana; 6mila euro a favore della Pro Loco di Crocemosso per l'attività 2020 e rifacimento copertura struttura; 1500 euro a favore dell'Associazione Culturale Carovana per l'allestimento nuovi spettacoli anno 2021; 1000 euro a favore del DocBi – Centro Studi Biellesi per Turno di notte – Transumando anno 2021; 1000 euro a favore della CFP Associazione odv per l'attività 2020 e la manifestazione 2021; 500 euro a favore della Filarmonica di Crocemosso per l'attività 2021.

All'elenco si aggiungono: 3mila euro a favore dell'Associazione “Custodiamo la Valsessera” per le iniziative di difesa territorio; 7mila euro a favore delle Parrocchie e del Santuario Brughiera per il cofinanziamento restauro Via Crucis; 1000 euro a favore della Pro Loco Soprana per le attività 2020; 3500 euro a favore dell'Associazione Culturale “Prospettive” per il Progetto “ IL Villaggio dei Lombrichi”; 6mila euro a favore della Pro Loco Trivero per l'attività 2020 e gli interventi presso sede; 1000 euro per l'Associazione Culturale “Il Prisma” per l'elaborazione delle attività 2021.