V-Day per medici di base e pediatri anche a Biella, in 13 sottoposti a vaccino FOTO

Sessione speciale quella di ieri, 6 gennaio, per la campagna di vaccinazione in Piemonte. L'Epifania ha infatti rappresentato il giorno di apertura dei vaccini dedicati ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta in tutte le Asl della regione, compresa quella di Biella. Un momento rappresentativo, a cui ha presenziato anche il sindaco Claudio Corradino, che ha dato il la alla vera e propria campagna a loro dedicata, le cui prenotazioni a Biella apriranno lunedì 11 gennaio. A sottoporsi ai vaccini nella stanza dedicata all'ospedale di Ponderano sono stati in 13 tra medici di medicina generale (Mmg) e Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca), entrambe categorie in prima linea sul fronte della lotta al Covid-19.

Oltre a medici di famiglia e pediatri, l’iniziativa sarà presto allargata in tutto il Piemonte ai farmacisti, ai dentisti e a tutte quelle figure professionali sanitarie non convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale, ma che svolgono ruoli determinanti per la tutela della salute pubblica. A questo proposito la Regione, in questi giorni, sta prendendo contatto con i rappresentanti delle varie associazioni di categoria.