Mongrando, dopo il segretario vanno in pensione altre due figure storiche: ecco chi sono

Tempo di pensionamenti al comune di Mongrando. Dopo l'addio del segretario Ceretto, altre due importanti figure hanno raggiunto il lieto traguardo della pensione: si tratta di Fausta Gallo, responsabile al servizio istruzione, servizi sociali, sport e manifestazioni, e del collega Doriano Raise.

“Figure impegnate da decenni, nell'amministrazione mongrandese che hanno lasciato il segno e preparato la strada ai loro successori – spiegano il sindaco Antonio Filoni e l'assessore Luisa Nasso nella loro nota stampa condivisa - Fausta, personaggio noto fra la popolazione, ha da sempre dato il suo contributo all'asilo nido comunale e non solo. Valida organizzatrice di soggiorni estivi ed invernali, sempre pronta a risolvere i problemi ed ad interfacciarsi con gli utenti. In oltre 40 anni di carriera, ha sempre saputo confrontarsi con la parte politica e i colleghi. Doriano, la nostra figura emblematica, uomo molto riservato e competente, ha saputo dare un tocco in più alla nostra biblioteca civica. A lui il merito di avere riorganizzato e catalogato tutti i volumi permettendo alla nostra biblioteca di entrare in un circuito on line. Una biblioteca che vanta innumerevoli testi con una sezione dedicata alle scienze psicologiche. Uomo dal trascorso politico, ha saputo affermarsi e con diligenza portare a termine gli incarichi assegnati. A loro il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni ed i migliori auguri per una serena e meritata pensione”.