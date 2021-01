Festa dei Bersaglieri in tono minore per l'emergenza Covid, ricordati i caduti FOTO

Anche la tradizionale cerimonia della Befana Cremisi in memoria del fondatore dei Bersaglieri si è tenuta in forma minore a causa delle normative vigenti anti-Covid. Ieri, 6 gennaio, si è celebrata a Biella la funzione religiosa nella chiesa di San Sebastiano, con la partecipazione del sindaco Claudio Corradino e di un numero ridotto di bersaglieri e amici, nel rispetto del distanziamento fisico.

In tale occasione, sono stati esposti i labari dell'associazione, sia provinciale sia sezionale. Al termine della messa, è stato suonato il “Silenzio” fuori ordinanza, in ricordo dei caduti, con l'omaggio finale al fondatore, il generale Alessandro La Marmora. In seguito, onori finali con la deposizione di un mazzo di fiori davanti alla statua del Bersagliere, in piazza La Marmora.