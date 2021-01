Emergenza Freddo, Lions Club Biella in aiuto dei senza fissa dimora

Il Lions Club Biella Bugella Civitas ha consegnato nei giorni scorsi, presso il Circolo Sociale Biellese, il proprio contributo per il progetto Emergenza Freddo. Il service del club, che si rinnova ogni anno, è consistito in un'offerta alla quale tutte le socie hanno generosamente contribuito.

Il club ha inoltre consegnato 6 panettoni e 6 pandori dei Lions, sempre per i senza fissa dimora dell'Emergenza Freddo, sostenendo contemporaneamente il progetto della Raccolta occhiali usati Lions. Il progetto Emergenza Freddo, realizzato grazie al contributo di numerosi enti e associazioni del territorio, si prefigge di offrire nel periodo invernale accoglienza notturna presso il centro Borri ad almeno dieci persone senzatetto (dal 18 novembre 2020 al 18 dicembre 2020 sono stati accolti 22 uomini e 2 donne) e accoglienza diurna presso la Casa dei Popoli e delle Culture di via Novara ad almeno venti persone in difficoltà.

Sono previste inoltre distribuzioni di pasti, di abiti e di kit di igiene personale (sempre nel periodo calcolato, sono stati erogati 840 pasti, distribuiti abiti a 22 persone, e kit personali a 24 bisognosi).