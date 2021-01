Candelo, al via progetti di utilità collettiva per chi prende il reddito di cittadinanza

Ad inizio 2020 l'amministrazione comunale di Candelo aveva approvato l'elenco delle attività rientranti nell'ambito del progetto ma, a causa dell'emergenza sanitaria, i progetti erano stati sospesi.

Spiega l'assessore alle politiche sociali, Selena Minuzzo: "Oggi, dopo aver firmato la convenzione con il Cissabo, per la definizione del “chi fa che cosa”, sono stati individuati i soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza e da metà gennaio inizieranno a svolgere le attività proposte nei progetti approvati dal Comune di Candelo. Nel mese di dicembre è iniziato per loro il periodo di formazione. Il primo progetto che partirà è il progetto del Nonno Vigile e dal mese di marzo partiranno anche gli altri progetti già approvati dall’amministrazione".

I beneficiari del Reddito di Cittadinanza potranno lavorare da un minimo di 8 ore ad un massimo di 16 ore alla settimana. Ciò non comporterà alcun costo per il Comune. Chi non accetterà di aderire a questi progetti, perderà il diritto di ricevere il reddito di cittadinanza. L’Assessore alle Politiche Sociali sottolinea che la realizzazione di questi progetti “è da intendersi come una attività di restituzione sociale per coloro che ricevono un sostegno economico. Rappresentano una risorsa aggiuntiva per il nostro comune che potrà aumentare la forza lavoro senza sostenere costi per i cittadini. I progetti sono a supporto e integrazione di attività ordinariamente svolte dal Comune. I PUC sono occasione di inclusione sociale per i beneficiari e occasione di concreta utilità per la comunità”.