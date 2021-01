Casapinta: I cani felici sgambettano a Cucciapinta FOTO

"Non c’e’ momento migliore che nelle feste natalizie, per rivolgere un pensiero pieno di gratitudine a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’area cani, denominata Cucciapinta. Non siamo mai riusciti a ringraziarli ufficialmente, causa inaugurazione sempre rimandata per cause di forza maggiore, le piogge dell’autunno 2019 e COVID 2020… ma arriverà l’occasione. Intanto è bello ripercorrere le tappe dello sforzo che i volontari hanno fatto con tanta disponibilità e passione.

Tutto iniziò con un aperitivo operativo il 20 giugno 2019. L'amministrazione (con i consiglieri Vanna, Marianna e Danilo) lancia l'idea dell'area sgambamento con invito a tutti i proprietari di cani di Casapinta a trovarsi per discutere delle esigenze e della successiva eventuale realizzazione, (35 partecipanti su 60 proprietari).

Nasce così il gruppo di lavoro W.App "Work dog cucciapinta" Mail cucciapinta@gmail.com. Lo Stagista dell’Istit. Geometri di Biella presso gli uffici comunali Gabriel Broglio, esegue i rilievi tecnici e predispone una planimetria dell’area individuata con tutte le misurazioni necessarie per realizzare “Cucciapinta” Seguono i lavori di pulizia dell’area cani, ricavata da area prato e bosco di proprietà comunale. (lavori effettuati da giugno a ottobre 2019).

Circa 20 volontari, nonché Ditte ed artigiani vari di Casapinta e non, si sono susseguiti da giugno ad ottobre 2019 nell'esecuzione di lavori di decespugliazione, sbancamento, spianamento, recinzione dell'area. Si è inoltre provveduto a: Restauro e posa di 2 panchine all’interno dell’area per un totale di otto posti, allaccio (90mt di scavo) per posa fontana, realizzazione di un’area pic nic con panche e tavoli per 16 posti, costruzione di barbecue in mattoni, paramano antichi e pietra locale. Si è realizzata una piccola legnaia con tetto in coppi antichi e una installazione di illuminazione notturna a pannelli solari.

Sottolineiamo che tutti i lavori sono stati realizzati in legno o pietra locale e mattone paramano antico per un chiaro segno ecologico ad impatto ambientale. L'area e stata dotata di raccolta differenziata, sempre camuffata da manufatto in legno. Il Comune ha fornito il materiale per la recinzione, mentre tutto il resto è stato realizzato grazie alla disponibilità oltre che dei volontari, anche di imprese e attività artigianali di Casapinta e non, le quali hanno messo a disposizione mezzi, manodopera e donato materiale.

I VOLONTARI: Vanna S.C. Marianna G. Danilo C. Giuseppe G Luca S. Marco Z. Angelo Z. Cristina P. Daniele A. Erica N.B. Eugenio N.B. Francesco V. Paolo B. Gabriel B. Luisa C. Mario e Virginia Nicoletta D. Piero B. Reana M. Roberto R.

LE ATTIVITA’:

Il negozio “la Bottega di Simone” e Vanessa Fabbri Gianni e Patrizio

Impresa Edile Prina Cerai Marco

Impresa Edile Nastri Fulvio

Cementedil di Gianni Caberlon

Marmorista Botta Alessio

Idraulico Sportelli Luca

COLLABORAZIONI ESTERNE

Alessandra Vacchiero istruttrice canina

Catia Ciccarelli direttore di newsbiella.it

Zulato Mariangela

Paolo Furno Marchese

Off. Meccanica Giancarlo Brovetto & Figli

Per un totale di ben 33 soggetti coinvolti!

Per l’Amministrazione, è stata una grande soddisfazione, vedere come gli abitanti hanno dedicato tanta passione, tanto tempo ed impegno per realizzare quella che era una loro esigenza, segno che quando si ascoltano le esigenze della popolazione, e la si riesce a coinvolgere fattivamente, per la realizzazione e gestione della cosa pubblica dandone il giusto appoggio e sostegno, LE COSE SI REALIZZANO!

E non ultimo i fruitori realizzatori senz’altro ne hanno un gran rispetto e attenzione alla gestione, una grande gratificazione per noi amministrare con queste risposte di partecipazione. UN GRANDE GRAZIE A TUTTI Arrivederci alle prossime puntate: “I VOLONTARI DI CASAPINTA SI ATTIVANO PER IL RESTAILING DEL PAESE” (manutenzioni a 360°) “I VOLONTARI DI CASAPINTA SI ATTIVANO PER LA PULIZIA E RIATTIVAZIONE DI 10KM DI SENTIERI”