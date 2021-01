Per cause al vaglio dell’autorità competente, una Fiat Panda è uscita di strada finendo la corsa in un campo. L’incidente autonomo è avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, 6 gennaio, sulla Provinciale 3, nel tratto compreso tra Bianzé e Tronzano Vercellese. Per il conducente solo un grosso spavento.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area. Sul posto anche i Carabinieri di San Germano Vercellese e i volontari del soccorso di Santhià.