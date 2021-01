Auto fuori strada, paura per conducente che finisce in ospedale

Auto distrutta e giovane guidatore in ospedale per un incidente autonomo avvenuto nella serata di martedì 5 gennaio sulla provinciale che da Arborio conduce a San Giacomo Vercellese.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 per cause al vaglio dei Carabinieri, intervenuti insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli e al 118. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza tutta la zona interessata dall'incidente, mentre i sanitari hanno trasportato il guidatore in ospedale. Al momento le sue condizioni di salute non sono note.