Si scontra con cinghiale a Mongrando, grosso spavento per automobilista

Un cinghiale sbuca all’improvviso in mezzo alla carreggiata e l’impatto è inevitabile. Attimi di paura per un automobilista biellese rimasto coinvolto ieri, 5 gennaio, in un incidente stradale a Mongrando. Il mezzo ha riportato gravi danni mentre l’animale ha fatto perdere le sue tracce nella boscaglia. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.