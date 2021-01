Scialpinista si fa male sotto la cime del Monticchio, recuperata dal Soccorso Alpino

Si sono concluse intorno alle 17 di oggi, 6 gennaio, le operazioni di soccorso per una scialpinista rimasta infortunata ad un arto inferiore sul Monticchio, nel comune di Sagliano Micca. La chiamata d'emergenza è stata lanciata intorno alle 13.30 dopo che la donna era caduta appena sotto la cima della montagna, durante le prime fasi della discesa.

In zona le condizioni meteo non consentivano l'invio dell'eliambulanza, per cui è stato necessario attivare le squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che sono salite con gli sci e le pelli di foca fino al luogo dell'incidente. Lì hanno stabilizzato la donna e hanno proceduto con l'imbarellamento su un presidio di nuova generazione adatto per il trasporto su neve. Poiché il terreno si prestava, sono state attrezzate una serie di soste per calare la barella lungo la massima pendenza della montagna con corde e tecniche alpinistiche.

L' intervento si è concluso lungo la strada Panoramica Zegna, dove la donna è stata consegnata all'autoambulanza per l'ospedalizzazione.