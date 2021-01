Due caprioli in difficoltà, arrivano Vigili del Fuoco e Coordinamento Territoriale. Recuperato anche un allocco

Doppio intervento di Vigili del Fuoco e recupero animali selvatici del Coordinamento Territoriale Protezione Civile nella giornata di ieri, 5 gennaio, per due caprioli in difficoltà. Il primo, a Masserano, dove l'ungulato sarebbe finito dentro a una recinzione slogandosi una zampa e non riuscendo più a uscire. Il secondo, a Ponzone Valdilana, dove l'animale sarebbe stato investito da un'auto. In entrambi i casi, viste le lievi ferite, i caprioli sono stati liberati e restituiti alla natura.

Sempre nella giornata di ieri, 5 gennaio, gli operatori della sezione recupero animali selvatici del Coordinamento Territoriale Protezione Civile hanno recuperato un allocco al bivio di Borriana, a Ponderano. Il rapace in questione, animale notturno, è stato rinvenuto sul ciglio della strada, probabilmente caduto dal suo nido. Per liberarlo i tecnici hanno atteso la notte: solo con il calare del sole è infatti stato possibile verificare se il suo stato di coma fosse dovuto a eventuali ferite o proprio al fatto che, normalmente, gli allocchi dormono durante il giorno.