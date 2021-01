Biella, incidente con l’auto per il sindaco Corradino e scoppia la polemica sul web

Il sindaco di Biella Claudio Corradino rimane coinvolto in un incidente stradale e scoppia la polemica politica. Nella serata di ieri, il gruppo consiliare di Biella al Centro ha pubblicato il seguente post, che vede ritratto il primo cittadino accanto ad un mezzo della Protezione Civile ribaltato: “Nella serata di ieri un cittadino ci ha fatto pervenire un’immagine eloquente che vede il sindaco Claudio Corradino aggirarsi sconvolto attorno ad un mezzo di soccorso della Protezione Civile appena ribaltato su un fianco lungo la strada innevata per Oropa. Ad un solo giorno dal pensionamento del bravo ex responsabile della Protezione Civile comunale, Maurizio Lometti, si spera che tale incidente non costituisca l’inizio di uno “sbando” organizzativo. È lecito domandarsi chi fosse alla guida e chi a bordo, e soprattutto a quale titolo? Al di là della dovuta definizione delle responsabilità, si spera che nessuno si sia fatto male”.

A stretto giro di posta è arrivata la risposta del sindaco sui canali social: “L’incidente che vedete in questa foto mi ha visto coinvolto nel tardo pomeriggio di lunedì: a seguito di numerose segnalazioni che erano giunte sia in Comune sia in Protezione Civile mi sono recato a visionare personalmente l’emergenza neve al Tracciolino per verificare percorsi alternativi a seguito della chiusura della Sp144 di Oropa, da solo per evitare di mettere a rischio l’incolumità di volontari o personale del Comune. Rammento che il sindaco è il responsabile della Protezione Civile. Biella al Centro, senza nemmeno interessarsi delle mie condizioni di salute, ha pubblicato questo post. Colgo l’occasione per rassicurare tutti che sto bene, che l’incidente ha coinvolto il sottoscritto in solitaria, e che la macchina è già stata portata a riparare: non mi trovavo sulla salita di Oropa, ma in direzione Tracciolino verso l’imbocco dalla parte di Graglia. Mezz’ora prima, assieme al mio vice sindaco, avevamo percorso il senso opposto salendo da Oropa. Strada che è stata poi chiusa al traffico vista la pericolosità per via della copiosa nevicata. La visione del ruolo che ricopro mi porta a interessarmi in prima persona delle problematiche che possono emergere sul territorio, come già avvenuto in altre occasioni, in caso di alluvioni o emergenze dettate dal maltempo”.