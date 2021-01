Biella in lutto per la morte dello chef Trapella, aveva 59 anni

Biella in lutto per la scomparsa di Mauro Trapella, mancato oggi all’età di 59 anni. A stroncarlo un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. Chef di brigata e grande professionista, Trapella ha lavorato per tutta la vita in molte cucine e ristoranti, in Italia e all’estero. Un’intera vita spesa per un lavoro e una professione che tanto amava.

A piangerlo i parenti e gli amici, tra cui la collega Aurora che lo ricorda così: “Abbiamo lavorato insieme per 25 anni. Non era solo un collega: era un fratello, un modello e una gran persona. Mancherà a tutti noi”.

Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 7 gennaio nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. Sempre qui si terrà il funerale venerdì 8 gennaio, alle 15, nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid. La salma riposerà nel locale cimitero.