Auto e persone a Oropa, Moscarola: "Rimanete a casa, nessuna pietà per i trasgressori"

Nonostante la "zona rossa" e il divieto di transito per salire, stamattina a Oropa sono state viste almeno venti auto e decine di persone. Un fatto increscioso che costringe alle misure drastiche l'amministrazione comunale di Biella e a lanciare un appello nel rimanere a casa.

"E' incredibile -commenta il vice sindaco Giacomo Moscarola- ci sono le transenne in mezzo alla strada e i divieti di spostamento, eppure con incuranza sono in tanti a fregarsene. Avvertiamo tutti i cittadini che le pattuglie della Polizia locale non avranno nessuna pietà a sanzionare tutta questa gente. Quindi se le persone vogliono prendersi circa 700 euro di multa, facciano pure".

Ricordiamo che la strada per Oropa è chiusa in frazione Favaro per pericolo di caduta alberi per l'abbondante nevicata di questi giorni. Oltre a mettere a rischio la propria incolumità, a Biella come in tutta Italia, nel giorno dell'Epifania sono vietati gli spostamenti per le misure anti covid.