Croce Rossa Biella, calendario Avvento Solidale: "Raccolti 670 pacchi. Semplicemente Grazie"

Si è conclusa dopo un mese l'attività del Calendario dell'Avvento Solidale. I dati riportano come la popolazione abbia aderito numerosa, dimostrando un grande senso di vicinanza verso chi ha più bisogno, nonostante la situazione difficile che stiamo vivendo.

Sono stati raccolti più di 400 pacchi provenienti da tutta la provincia di Biella e oltre 270 pacchi sono stati raccolti direttamente dai diversi Comitati del Piemonte che si sono organizzati per farli arrivare alle famiglie dei loro territori.

L’iniziativa è stata apprezzata molto da numerose scuole del territorio che hanno colto l’occasione anche per dimostrare ai più piccoli quanto un piccolo gesto, come un pacco di pasta, può essere utile per aiutare chi ne ha più bisogno. Grande successo è stato riscontrato anche in altre regioni d’Italia. Il progetto ha percorso diversi chilometri arrivando a Milano, Verona e persino fino a Pompei, dove i Comitati si sono resi disponibili per raccogliere i pacchi e recapitarli alla popolazione più in difficoltà.

"Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono resi disponibili e hanno preso parte in maniera attiva al progetto, donando tempo e risorse alle famiglie del territorio biellese -commentano dalla direzione della Croce Rossa Biella-. Il ringraziamento è rivolto a partire dai singoli privati, fino alle scuole e alle organizzazioni che hanno consegnato al nostro Comitato i loro pacchi, ricolmi di referenze di prima necessità. Ancora una volta siamo fieri di vedere come il territorio sia stato in grado di dimostrare una forte apprensione e senso di appartenenza, rendendosi disponibile ad aiutare le famiglie bisognose del territorio e mostrando una grande solidarietà, impegnandosi per regalare un Natale migliore a chi non ne ha la possibilità".