Lunghe code all'ufficio postale di Roppolo: ordinanza del sindaco contro gli orari ridotti

In tempi di Covid-19 molti comuni biellesi sono accomunati dall'ulteriore disagio degli orari ridotti degli uffici postali.

Uno di questi è Roppolo, dove il sindaco Renato Corona, stanco del protrarsi della chiusura del ufficio del paese per 3 giorni alla settimana, a fine dicembre ha messo un'ordinanza con la quale ha intimato ai responsabili di Poste Italiane la normale apertura di 6 giorni a settimana: "Ho inoltre precisato che - afferma il primo cittadino - in caso di eventuali contagi che si dovessero verificare a causa di assembramenti venutisi a creare per le lunghe attese, oppure malattie da raffreddamento per prolungate esposizioni al freddo invernale, avrei ritenuto direttamente responsabile il Dirigente di Poste Italiane, con tutte le inerenti conseguenze, anche di carattere penale".

Il provvedimento del sindaco Corona ha ottenuto subito risultati: "Grazie al prezioso interessamento del vice presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, il 22 dicembre ho avuto comunicazione che Poste Italiane si stava adoperando per attivare misure atte a garantire la piena funzionalità dei servizi".

Ed un impegno per l'anno appena cominciato: "Martedì 12 gennaio, - annuncia il sindaco - con i colleghi dei comuni che come Roppolo hanno gli uffici i postali a mezzo servizio, ci sarà un incontro in videoconferenza con i referenti della sede centrale di Roma per definire i dettagli di previsioni a breve termine inerenti il funzionamento degli uffici postali. Incrociamo le dita, però finalmente qualcosa si sta muovendo e mi auguro di rivedere presto nuovamente aperto come prima il nostro ufficio postale".