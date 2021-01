Prima donazione di organi in Piemonte per il 2021: fegato e reni per salvare altre vite

Un dramma da cui può originare altra vita. E' successo nella notte tra il 4 e il 5 gennaio - per la prima volta nel 2021 in tutto il Piemonte - presso l'ospedale di Rivoli . L'équipe di Anestesia e Rianimazione e della Camera operatoria , insieme a professionisti di altre strutture regionali, hanno effettuato un prelievo di fegato e reni da una paziente di 80 anni, deceduta poche ore prima per emorragia cerebrale. Gli organi sono stati messi a disposizione dei centri trapianto italiani.

" Un grande gesto di solidarietà che ha permesso di salvare più vite, reso possibile dalla particolare sensibilità della famiglia, che ha acconsentito senza alcuna esitazione al prelievo, anche per onorare la memoria della donna, persona che nel corso della propria vita si era distinta per la generosità e l’impegno verso il prossimo ", ricorda una nota ufficiale della AslTo3 .

Ricevuta la volontà della donazione, come sempre avviene in questi casi, gli operatori dell’ospedale di Rivoli e in particolare il Coordinamento ospedaliero prelievi hanno informato il Crp (Coordinamento regionale donazioni e prelievi) e il Centro regionale trapianti, mettendo in moto una macchina organizzativa che ha visto coinvolte complessivamente decine di persone in queste ultime ore.