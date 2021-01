Parco comunale di Chiavazza, un’oasi verde in parte dimenticata FOTO

Probabilmente uno dei giardini pubblici più belli del Biellese, isolato dai rumori tipici della città e dotato di un laghetto in perfette condizioni, con tanto di oche, papere e tartarughe. Il parco comunale di Chiavazza è un vero e proprio polmone verde dove, specialmente in tempi di lockdown, è possibile passeggiare o praticare attività motoria in mezzo alla natura.

Sicuramente, secondo chi visita il parco con frequenza, un giardino come questo meriterebbe una maggiore attenzione. Facendo una semplice passeggiata è infatti facile notare come ciò che fa da contorno al curatissimo laghetto sia praticamente abbandonato a se stesso. Purtroppo, però, la situazione in molti dei parchi del nostro territorio è esattamente la stessa e questo, considerando che sono frequentati anche dai più piccoli, è un vero peccato.