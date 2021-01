Neve da "record" sull’alto Biellese, ecco le cartoline più spettacolari delle nostre vallate FOTO

Una gioia per gli occhi di chi ama gli sci e la montagna in generale. Da diversi giorni, tantissimi lettori stanno condividendo sulle proprie bacheche post e scatti delle vallate e dei centri montani della nostra provincia.

Neve dappertutto con auto, strade e case ricoperte da alti cumuli bianchi, come accaduto a Bielmonte e al Santuario di Oropa dove sono caduti circa due metri di neve. Paesaggi imbiancati anche nell’alta Valle del Cervo, al Tracciolino e al Santuario di Graglia. Uno spettacolo mozzafiato che non si assisteva da tanto tempo e che lascia, allo stesso tempo, l’amaro in bocca a tutti gli appassionati, costretti in casa dall’emergenza sanitaria e dalle limitazioni negli spostamenti.

Di seguito una fotogallery di immagini arrivate dai luoghi imbiancati della provincia di Biella.