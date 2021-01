Lavori Malpensà, incontro Provincia-sindaci Valle Cervo: “Obiettivo? Riapertura parziale per metà febbraio”

Lo stato dei lavori sulla Provinciale 100 e i collegamenti stradali in alta Valle Cervo sono stati i temi principali della riunione andata in scena ieri mattina, 5 gennaio, che ha visto la presenza di vari attori del territorio: la Provincia di Biella, insieme ai sindaci di Campiglia Cervo, Piedicavallo e Rosazza, ai progettisti e ai tecnici della ditta incaricata dell'intervento.

Un incontro costruttivo, dove si è fatto il punto della situazione attuale e predisposto un chiaro cronoprogramma dei prossimi interventi. L'aspetto più urgente? Indubbiamente l'apertura di un passaggio, anche parziale, della strada della Malpensà, principale arteria di collegamento con i territori dell'alta Valle del Cervo, franata lo scorso ottobre a causa dell’alluvione. “Da concretizzarsi, meteo permettendo, entro la metà del mese di febbraio – sottolinea il vicepresidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo – predisponendo un senso unico alternato per il transito delle auto”.

E in attesa del ripristino parziale della SP 100, si cercano soluzioni alternative per deviare il traffico dagli attuali tratti stradali di accesso alla Valle Cervo, resi particolarmente sdrucciolevoli per via delle nevicate e del gelo di questi ultimi giorni: nello specifico, la salita di Quittengo e la discesa da frazione Piana. Si fa quindi largo l’ipotesi, sempre più concreta, di utilizzare l’attuale pista di cantiere, presente nell’alveo del torrente, come passaggio per i mezzi in transito, a senso unico alternato e regolato da un semaforo. “Ci stiamo muovendo in questa direzione – conferma Ramella Pralungo - Sono in corso le valutazioni tecniche del caso per capire se sono garantite tutte le procedure di salvaguardia, poi si procederà con interventi mirati per la messa in sicurezza del percorso”.

Con il posizionamento, ad esempio, di barriere jersey, guard rail e luminarie lungo il tragitto. Nel caso ci fosse il via libero al progetto, la “nuova” strada sarebbe pronta per l’utilizzo in una decina di giorni. “Un passo in avanti è stato compiuto – spiegano soddisfatti i sindaci Maurizio Piatti di Campiglia, Carlo Rosazza Prin di Piedicavallo e Francesca Delmastro di Rosazza – Questo non è il tempo delle polemiche ma delle soluzioni. Speriamo che sia la volta buona e che i tempi siano rispettati, compatibilmente con le condizioni meteo, accelerando il più possibile i tempi di realizzazione”.

Durante la riunione, si è parlato anche dei ritardi nei lavori di ricostruzione della Provinciale. “Ci sono stati, questo è evidente – afferma Delmastro – Fin da subito, abbiamo evidenziato le criticità che sarebbero sopraggiunte con la stagione invernale. I disagi di questi giorni sono sotto l’occhio di tutti e li avevamo ampiamente previsti. Ciò che contesto è la gestione dei lavori, non consoni alla somma urgenza. Tempi davvero biblici”.

La replica del vicepresidente della Provincia non si è fatta attendere: “Sì, ci sono stati dei ritardi nell’ordine di una decina di giorni e ci assumiamo la responsabilità. Ma stiamo parlando di un’opera da 500mila euro, imponente e importante, che punta a ricostruire una nuova strada. Ci sono dei tempi che vanno rispettati; in più si è aggiunto il maltempo che certamente non ha favorito l’avvio del cantiere. Siamo al lavoro per risolvere i problemi”.