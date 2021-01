Brianco, Pesce (Ass Fam Vittime Amianto Casale): "Discariche necessarie ma devono essere pubbliche"

Per 35 anni Bruno Pesce è stato coordinatore dell'Associazione Famigliari Vittime Amianto di Casale Monferrato, nonché coordinatore del comitato che ha promosso la vertenza giudiziaria "Eternit". Ora, rimasto nel direttivo dell'associazione, si occupa, dal punto di vista strategico, di sanità legata all'amianto, che, grazie a questi anni di lotta, si è caratterizzata nella cura del mesotellioma.

In qualità di esperto sulla questione amianto, Newsbiella.it ha interpellato Bruno Pesce sul progetto Centro Raccolta di Brianco di Salussola. "I tumori provocati dall'amianto, ed in particolare il mesotellioma, sono terribili. - dichiara Pesce - In molte situazioni l'amianto è trascurato e comunque usurato nei decenni dal clima. Più passa il tempo, più cresce il problema ed il rischio sanitario, in quanto è più facile che si verifichino rilasci di fibre dalle coperture, che rappresentano rischi seri. Nel caso di Brianco la risposta al problema deve essere organica. I piccoli Comuni, magari unendosi, devono fare le scelte per il bene dei cittadini, ed devono esigere un ruolo attivo della Regione Piemonte, cominciando a richiedere i previsti finanziamenti regionali. Una situazione già presente in molti comuni dove, grazie ai finanziamenti regionali, si raccolgono piccole quantità di amianto".

Dopo una vita dedicata alla lotta contro i danni dell'amianto, Bruno Pesce commenta la situazione biellese. "Ho partecipato a diverse assemblee sul progetto di Brianco alla presenza delle istituzioni locali. Il problema dell'amianto riguarda tutto il territorio nazionale, quindi le istituzioni e l'opinione pubblica non devono aspettare che un privato, presentando legittimamente un progetto di discarica, lo risolva. In Emilia Romagna il costo della raccolta delle piccole quantità di amianto è fatto rientrare nel servizio generale di nettezza urbana, perché questo è un problema di salute pubblica e di interesse nazionale: i sistemi per razionalizzare l'intervento sull'amianto e le garanzie per la sicurezza ci sono. Le istituzioni locali sono contrarie al centro racconta di Brianco, e lo sono anch'io per il metodo, ma le stesse istituzioni devono trovare un sito idoneo tenendo conto dei criteri individuati dalla Regione, ed inserirlo in un piano di bonifica territoriale che comprenda servizi pubblici di raccolta e smaltimento, come abbiamo noi a Casale Monferrato".

A fronte di migliaia di coperture che continuano a rilasciare fibre, Pesce afferma che il vero problema del cemento amianto non sono la rimozione e le discariche: "Qualche decennio fa, ancora prima di avere finanziamenti nazionali, a Casale Monferrato abbiamo coinvolto i cittadini offrendogli informazioni e, soprattutto, un piano di bonifica territoriale ed un servizio pubblico di raccolta. Oggi questo servizio, su segnalazione, preleva l'amianto rimosso dalle coperture, a partire dalle piccole quantità per le quali è gratuito. L'amianto viene poi messo in sicurezza, impacchettato secondo la normativa e portato in discarica".

Quella di Casale Monferrato è l'unica discarica pubblica che esiste in Italia. "Questo è un sito di interesse nazionale per la bonifica dell'amianto che gode di finanziamenti governativi, - spiega Pesce - ed è gestito dal Comune di Casale Monferrato per conto dei 48 comuni del Monferrato Casalese. Il fatto che sia l'unica discarica pubblica nazionale è un'assurdità: vuol dire che le istituzioni, nazionali e locali, non considerano il problema se non quando esplode. La stragrande maggioranza dei rifiuti contenenti amianto, a partire dalle coperture, vengono smaltite in Germania con tir che partono da ogni parte di Italia. Questo fatto denuncia il nostro grande ritardo che permette ai privati, ovviamente, di presentare progetti di discarica".

In merito al progetto di Centro Raccolta di Brianco, Bruno Pesce ritiene che: “I problemi di impatto devono essere affrontati dalle istituzioni e dagli esperti locali, perché, se non si fa la discarica l'amianto presente sulle coperture rimane pericoloso. Le discariche sono il sistema classico di smaltimento. Quella di Casale monitora eventuali rilasci di fibre in atmosfera o a terra. In tanti anni questa discarica non ha mai rilevato presenze di fibre rilevanti: l'amianto non è radioattivo e, una volta che è sotto terra, non nuoce più perché ritorna al suo stato naturale. L'alternativa alle discariche sono soprattutto i sistemi di inertizzazione ad alte temperature, che non sono ancora soluzioni perché richiedono mega impianti per avere ritorni economici".

In conclusione, Bruno Pesce ribadisce che la questione amianto non può essere lasciata al caso per inerzia, e le istituzioni pubbliche devono intervenire perché riguarda la salute pubblica. "Il privato - argomenta Pesce - non ha normalmente una visione pubblica degli interessi che sono in campo sull'amianto, perché, legittimamente, ha come primo scopo quello di realizzare più utili possibili. Il problema deve essere assunto dalle istituzioni, a partire dal livello più vicino ai cittadini, che saranno d'accordo con le stesse se la risposta è giusta. Quando abbiamo fatto la discarica a Casale nessun cittadino si è opposto, perché la cittadinanza ha capito che la discarica pubblica era la risposta al dramma dell'amianto. Fino a quando l'opinione pubblica e le istituzioni, per questione di principio o per inerzia, non daranno una risposta al problema amianto, lo stesso rimarrà alla mercé dei privati. Con la conseguenza di lasciare il problema irrisolto quando progetti privati di discarica non ci sono, oppure di trovarsi in situazioni come quella di Brianco, in cui il centro di raccolta potrebbe essere costruito in una zona di eccellenza del riso".