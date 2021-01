Biella, parcheggi selvaggi al Favaro e oltre 40 multe. Moscarola: “Si poteva stare a casa”

Parcheggi selvaggi e oltre 40 multe comminate dagli agenti della Polizia locale di Biella per divieto di sosta al bivio del Favaro, lungo la strada per Oropa. Questo il bilancio della giornata del 6 gennaio: in occasione della festività dell’Epifania, diversi automobilisti hanno lasciato la propria vettura a pochi passi dalle transenne allestite dal Comune e percorso a piedi la via per il Santuario, chiusa nei giorni scorsi per il pericolo di caduta alberi a causa delle abbondanti nevicate.

Numerose, infatti, le segnalazioni pervenute alle forze dell’ordine di auto parcheggiate in zone vietate e in prossimità di curve, così da ostacolare la normale circolazione degli autobus. Ovviamente non sono mancate le lamentale di chi si è ritrovato il verbale della multa sotto il tergicristallo dell’auto per una cifra che variava dai 41 ai 150 euro.

Sul posto, insieme alla Polizia locale, anche il vicesindaco Giacomo Moscarola per monitorare la situazione: “Si è dovuto intervenire celermente per evitare problemi al traffico. Capisco il desiderio di uscire ma siamo in zona rossa e c’erano transenne che segnalavano un pericolo. Si poteva stare a casa e aspettare qualche giorno in più per andare al Santuario”. Giovedì 7 gennaio è in programma un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici della Provincia per decidere se riaprire o meno la strada.