Addio feste, da giovedì Biella è in zona gialla “rafforzata”. Weekend dai toni arancio

Con la fine delle festività natalizie, come ci si comporterà da domani all’interno del proprio comune e della propria regione? Per fugare ogni dubbio il comune di Biella ha pubblicato il seguente post informativo sulla propria bacheca: “Il calendario delle restrizioni decise dal Governo per i prossimi giorni valevoli anche a Biella. 7 gennaio 2021: zona gialla rafforzata; 8 gennaio 2021: zona gialla rafforzata; 9 gennaio 2021: zona arancione; 10 gennaio 2021: zona arancione. Dall’11 al 15 gennaio 2021: divisione in fasce sui parametri decisi dal comitato tecnico-scientifico (ad oggi Piemonte giallo).

Il 7 e l'8 gennaio è prevista la zona gialla rafforzata in tutta Italia: spostamenti liberi ma soltanto nei confini della propria regione, la mascherina rimane obbligatoria così come il distanziamento. I bar e i ristoranti saranno aperti fino alle 18. Dopo quell’orario si potranno solo acquistare cibo e bevande da asporto con il divieto di consumarli nelle adiacenze del locale oppure chiedere la consegna a domicilio. Sono aperti anche i negozi e i centri commerciali. Gli spostamenti saranno liberi fino alle 22, quando entrerà in vigore il coprifuoco, fino alle 5 del mattino. Il 9 e il 10 gennaio tutta Italia sarà in zona arancione: gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno (attivo asporto e consegna a domicilio), aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Chiusi centri commerciali”.