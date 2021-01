Valle San Nicolao: agevolazioni per nuovi residenti

I piccoli comuni del Biellese sono una realtà importante per tutto il territorio, che in gran parte si estende nelle valli ed è proprio in questi paesi che si cerca di agevolare i servizi, al fine di poter evitare lo spopolamento.

Nel comune di Valle San Nicolao, piccolo paese della Valle di Mosso che conta circa 900 abitanti, questo è l’obiettivo fondamentale dell’Amministrazione Comunale.

Punto principale e fulcro di ogni paese è la Scuola e questa Amministrazione si è sempre impegnata nel tempo, in collaborazione con la Direzione Didattica, nel mantenerla attiva e nel far sì che potesse essere attrattiva sia per nuclei familiari residenti nel paese, sia per quelli non residenti. Inoltre, sono state previste agevolazioni fiscali per nuovi residenti.

In considerazione di quanto sopra, si fa presente quanto segue:

1) SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

-il costo del buono pasto della mensa scolastica è di euro 2,00, sia per i residenti sia per alunni provenienti da altri Comuni;

-Il servizio scuolabus ha un costo mensile di euro 10,00.

-Il servizio pre e post scuola è completamente gratuito.

-grazie all’ottima collaborazione con il team insegnanti, si sono sempre svolti corsi gratuiti ad integrazione del percorso scolastico del bambino: inglese con madrelingua, piscina, musica, psicomotricità, ecc , che saranno riproposti anche per l’anno scolastico 2021/2022, pandemia permettendo.

-passeggiate ed escursioni sul territorio biellese son previste di routine, sperando nel bel tempo e nella fine di questa emergenza Covid.

2) AGEVOLAZIONI FISCALI

- è prevista una riduzione del 50% della tariffa TARI per tre anni a favore delle attività artigianali, commerciali, industriali e agricole che avvieranno nuovi insediamenti produttivi nel territorio comunale e per le nuove giovani famiglie che sceglieranno di risiedere in questo Comune.

Sono previste, inoltre, anche altre agevolazioni.