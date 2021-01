Zimone, gli artisti del paese suonano per chiudere le feste natalizie

Dalla collinetta che sovrasta il paese di Zimone, per concludere questo particolare periodo natalizio in lockdown, verranno trasmesse musiche e canti interpretati dagli artisti zimonesi. Per ovvie ragioni di temperatura, i brani sono stati registrati nei giorni scorsi nella sala del comune. Le esibizioni saranno di Vittorio Ormezzano (violino), Sabina e Loretta accompagnate alla tastiera da Roberto Prandi e Letizia Corrado. Al termine, ovviamente nel rispetto delle attuali norme anticovid, thé, vin brûlé ed una fetta di panettone/pandoro. Conclusione entro le 22.