Scuola, in Piemonte le superiori torneranno in classe il 18 gennaio

In Piemonte gli studenti delle scuole superiori torneranno in classe a partire dal 18 gennaio. Sarebbe questa la decisione presa dal governatore Alberto Cirio dopo una riunione con i sindaci dei comuni capoluogo, i prefetti del territorio, i Presidenti delle Province, i rappresentanti degli Enti locali (Anci, Anpci, Upi, Uncem e Ali-Legautonomie), sentiti anche i sindacati, l’Ufficio scolastico regionale e il Ministro della Salute. All'incontro ha presenziato anche il primo cittadino di Biella Claudio Corradino.

Le lezioni in presenza dovranno svolgersi al 50%, considerando il nodo ancora critico dei trasporti pubblici. Per le due settimane entranti, quindi, gli insegnanti procederanno con la Dad. Il 7 gennaio rientreranno regolarmente in aula le elementari e le medie, comprese seconde e terze, che saranno coinvolte nel progetto di screening costante dei contagi voluto dalla Regione.

A breve, Cirio firmerà un'ordinanza tenendo conto anche delle decisioni prese dal governo nel consiglio dei ministri di questa notte: "In queste settimane - sottolinea il presidente Cirio - il prezioso lavoro coordinato dalle Prefetture con la collaborazione degli enti locali e di tutto il mondo della scuola piemontese ha portato alla definizione di un piano di organizzazione dei trasporti operativo per garantire il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori sia al 75% che al 50%. Il Piemonte è pronto a partire, ma l’attuale quadro epidemiologico ci impone prudenza, perché la curva del contagio in crescita in molti Paesi europei e in altre regioni italiane ci mette concretamente di fronte al rischio di una terza ondata che dobbiamo fare in modo di contenere. Il Governo, inoltre, ha modificato nella notte i criteri per la definizione delle soglie di rischio, abbassando i valori per il passaggio di colore tra le diverse zone, per cui è fondamentale avere questa settimana di tempo in più per monitorare l’andamento epidemiologico. Dobbiamo dare sicurezza e certezza alle famiglie e al mondo della scuola, perché non avrebbe senso aprire per poi richiudere dopo qualche giorno".

"L’obiettivo - aggiunge ancora il presidente Cirio - è far tornare in nostri ragazzi in classe ma con continuità e in sicurezza, proprio per questo abbiamo predisposto il Piano scuola sicura, partito ufficialmente ieri per il personale docente e non docente e dall’11 gennaio per gli alunni delle seconde e terze medie, con tamponi gratuiti su base volontaria per prevenire la nascita di focolai e garantire la didattica in presenza. Anche per questo chiedo al Governo di poter usare le rimanenze delle dosi di vaccino destinate alla prima Fase per vaccinare subito anche il personale scolastico, tra le categorie professionali più colpite dal contagio nella seconda ondata che è prioritario tutelare".