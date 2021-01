Idee regalo al femminile: ecco come stupire una donna

Spesso è più facile trovare un ago in un pagliaio che un regalo perfetto per una donna. Qui di seguito vi proponiamo alcune idee da cui lasciarvi ispirare per far felice la vostra dolce metà, risparmiando tempo e denaro preziosi.

I fiori marciscono, la cioccolata fa ingrassare e i peluche sono ormai fuori moda... questa è la nefanda logica che governa il complesso universo dei regali al femminile. Del resto è risaputo che le donne amano ricevere doni, ma sono assolutamente incapaci di simulare l'entusiasmo di fronte a un regalo che non gradiscono.

Per non contare, poi, la pressione incalzante per l’imminente arrivo delle feste natalizie che, come ogni anno, ci costringe a vagare tra negozi, mercatini e siti di e-commerce con quella fastidiosa vocina nella testa che continua a ripetere “e adesso cosa le prendo?”.

Se avete esaurito le idee e cercate qualcosa di originale per stupire una donna, che sia la vostra dolce metà, un'amica, vostra sorella o l'adorata mamma, qui troverete qualche suggerimento che vi aiuterà sicuramente a fare colpo.





I gioielli

Nel celebre musical “Gli uomini preferiscono le bionde”, Marilyn Monroe cantava “Diamonds are a girl’s best friend”, e in effetti non aveva tutti i torti. Le donne amano i gioielli e, sebbene i diamanti siano per antonomasia l'oggetto del desiderio femminile, per rendere speciale un compleanno, un anniversario o le feste natalizie basta scegliere un monile raffinato e di classe per lasciare a bocca aperta la persona amata.

Se la destinataria è una ragazza giovane e à la page occorre puntare su un modello più originale e trendy, come un bracciale dal mood frizzante oppure un ciondolo personalizzato con un'incisione o una dedica speciale.

Con la mamma, invece, è meglio restare sul classico, optando per un accessorio in oro o argento capace di adattarsi a vari look e outfit, mentre per una donna sportiva un orologio in gomma o caucciù da indossare durante gli allenamenti sarà sicuramente un dono gradito.

In ogni caso, per essere certi di non sbagliare è importante tenere presente che ogni donna ha un suo stile e segue la propria idea di moda, quindi prima di finalizzare l'acquisto potrebbe rivelarsi utile rovistare con discrezione nel suo portagioie o chiedere consiglio a un'amica.

Accessori beauty

Se avete già giocato la carta “gioiello” in una precedente ricorrenza, un'altra idea molto carina, e soprattutto utile, potrebbe essere quella di acquistare un portagioie fisso o da viaggio. In vendita se ne possono trovare di diverse forme e dimensioni per accontentare le esigenze e i gusti di tutti, quindi da questo punto di vista non si avrà che l'imbarazzo della scelta.

Restando sempre in tema di ordine e organizzazione, un altro oggetto che ogni donna dovrebbe possedere per sistemare al meglio il proprio arsenale di belletti è un organizer per il make up, una scelta più versatile rispetto al portagioie che, oltre a essere molto funzionale, si adatta a qualsiasi stile e ambiente.

Se, invece, state cercando qualcosa di più economico ma ugualmente pratico, un set di pennelli per il trucco o un kit di smalti semipermanenti sono sempre un regalo molto gradito alle donne, e se avete le idee confuse al riguardo lasciatevi ispirare dalle soluzioni proposte sul sito https://solowow.it .

I profumi

Regalare un profumo a una donna è sicuramente un'ottima idea per fare colpo, a patto però che si scelga la fragranza giusta. Forse non tutti lo sanno, ma ogni essenza ha una specifica identità olfattiva capace di esprimere un determinato significato a seconda delle note che lo caratterizzano.

In base a ciò che si vuole comunicare (amore, amicizia, passione o affetto), è fondamentale scegliere una composizione aromatica che sappia rispecchiare il carattere e i gusti della persona a cui è destinata.

Le fragranze forti e legnose, per esempio, si addicono alle donne decise e audaci che non hanno timore di affrontare la vita a testa alta, mentre quelle dolci e speziate risultano perfette per le donne dal temperamento equilibrato e gioviale. Per le ragazze sportive e dinamiche sono più indicate le essenze fresche e frizzanti caratterizzate da note di fondo agrumate che esprimano sensualità e sex appeal.

Pertanto, per scegliere il profumo giusto sarà necessario valutare bene, non solo la gradevolezza della fragranza, ma anche il messaggio che si vuole trasmettere, tenendo conto ovviamente anche della componente caratteriale e dei gusti personali di chi riceverà il dono.

Lingerie e pigiami

Anche se potrebbe sembrare un regalo banale, in realtà il pigiama è un indumento molto amato dal gentilsesso, soprattutto se scelto in base al carattere e allo stile di chi dovrà indossarlo.

Per esempio, un modello in cotone o seta sarà perfetto per la propria mamma o comunque per una donna raffinata, mentre un pigiama colorato o magari a tema cartoni animati sarà ideale per fare un regalo spiritoso a un’amica.

Visto, poi, che le donne italiane sono da sempre emblema indiscusso di femminilità e seduzione, non c’è miglior regalo di uno o più capi di lingerie da indossare in occasione di una serata speciale.

Infine, anche un morbido accappatoio potrebbe essere un'ottima idea se non sapete cosa regalare a vostra madre o a un'amica, così come un set beauty da bagno contenente creme, shampoo e prodotti cosmetici utilizzati quotidianamente dalla persona a cui il regalo è destinato.