5^ Edizione della Moto Befana Interforze: gli URSIS B. hanno pensato ad una beneficenza solidale FOTO

Quest'anno c'è stato un modo diverso per fare beneficenza per gli Ursus B. A causa di questa Emergenza Sanitaria / Covid-19, per tutte le restrizioni, nonché per il fatto che il 6 gennaio cade in giornata di zona Rossa, non sarà sicuro incontrare i bambini ricoverati nel Reparto Pediatrico e le neo-mamme ricoverate nel Reparto Ginecologia e Ostetricia: il Chapter URSIS B. (lunedì 04 gennaio 2021) ha pensato quindi di realizzare delle buste regalo con alcuni gadget e di donarle alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella, che partecipa a un grande progetto denominato Biella Solidale.

Il progetto "Biella Solidale”, è nato dalla sinergia tra Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, Consorzio Socio Assistenziale IRIS, Comune di Biella, i club service Inner Wheel Biella Piazzo e Panathlon, unitamente all’impegno di alcuni imprenditori biellesi. Questo obiettivo è stato anche creato per donare buoni spesa e/o pacchi alimentari.

Principalmente per realizzare una rete solidale che ascolta le voci più deboli, offrire le soluzioni immediate e quelle permanenti, in sinergia con i Servizi Sociali, le Amministrazioni Comunali e le Associazioni di Volontariato già operanti sul territorio. In questo momento visto l'impossibilità di organizzare un moto giro e una visita in Ospedale, una delegazione del Chapter URSIS B. e dell'AIDO ha consegnato questi pacchi regalo alla CRI - BI che a sua volta li distribuirà alle famiglie più disagiate con figli.