Valdilana, al via servizio civile per progetto culturale: ecco come fare domanda

E' aperto il bando del servizio civile per la selezione di volontari e volontarie tra i 18 e i 28 anni, al quale il comune di Valdilana partecipa con il progetto "Il sapore della cultura".

Il Comune ha presentato il progetto "Il sapore della cultura", incluso nel programma Sentieri di Carta, inerente la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale e alla cura e alla conservazione delle biblioteche. I requisiti obbligatori richiesti ai candidati sono diploma quinquennale di scuola secondaria di II° grado e patente B.

Per candidarsi per il progetto è necessario: non essere occupato in un'attività lavorativa, non essere iscritto ad un corso di studi, non essere impegnato in un percorso formativo o di tirocinio di alcun tipo Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all'indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

Il termine ultimo per presentare domanda è l'8 febbraio alle 14. Per informazioni contattare i numeri 015/7592214-222-226.