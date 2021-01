Volpe sul ciglio della strada a Cossato, recuperata da Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Era sul ciglio della strada e non riusciva a muoversi. Protagonista dell'accaduto una volpe, avvistata nel pomeriggio di oggi 5 gennaio in via Montegrappa a Cossato. In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli operatori del recupero animali selvatici della Protezione Civile, che l'hanno recuperata e affidata alle cure dei veterinari dell'Asl.

Si sospetta l'investimento, ma non si escludono altre cause: secondo gli esperti la volpe è in stato comatoso ma non sembra abbia riportato fratture né altre ferite. Al momento la piccola si trova in osservazione per la notte. Nella giornata di domani, in base alle condizioni in cui si troverà, i tecnici della Protezione Civile insieme ai veterinari decideranno se liberarla o trasportarla al Canc (Centro Animali non Convenzionali) di Grugliasco.