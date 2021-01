Traffico rallentato sulla Superstrada per un incidente autonomo, avvenuto intorno alle 9.30 di oggi, 5 gennaio, all'altezza dell'uscita di Masserano. Per cause da accertare un'auto è finita contro il guard rail facendo testacoda e riportando gravi danni alla carrozzeria.

Sul posto, oltre ai Carabinieri di Bioglio per la viabilità, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato le due persone a bordo all'Ospedale degli Infermi di Ponderano per accertamenti.