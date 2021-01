Tavigliano piange l'Alpino Mario Bertolino

Il 2021 si apre con un lutto per la comunità di Tavigliano: è mancato Mario Bertolino all'età di 92 anni. Alpino, Bertolino era molto conosciuto in paese: sempre presente ad eventi e manifestazioni, era un gran lavoratore e ha svolto l'attività di muratore per buona parte della sua vita. La corona si terrà giovedì 7 gennaio, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Tavigliano. Sempre qui si celebrerà il funerale venerdì 8 gennaio, alle 10.