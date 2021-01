Spacca la faccia alla moglie: arrestato 51enne di Biella. Fondamentale l'intervento dei due figli

Botte e violenza inaudita contro la moglie: nel pomeriggio del 3 gennaio la Polizia ha arrestato un uomo di 51 anni per aver causato 20 giorni di prognosi alla consorte. E fortunatamente sono intervenuti i figli a fermarlo altrimenti l'epilogo poteva essere devastante. Se già così non lo sia. Poco più di 60 ore sono trascorse in questo 2021 e già si è verificato il primo caso di violenza contro le donne nella nostra città.

Domenica, le manette ai polsi sono scattate a K.M. cittadino italiano, residente a Biella ma di origina tunisina. All'arrivo degli agenti della Squadra volante, il quadro si è presentato ai loro occhi, forte molto forte, con la donna devastata al viso dalla furia del marito. L'uomo, in precedenza, era già stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ma fino a ieri nessuno aveva mai sporto querela per eventuali maltrattamenti famigliari. Ma la situazione non sarebbe nata in questi giorni anzi si sarebbe protratta da tempo, tanto da indurre la donna a richiedere la separazione.

Come spesso accade, l'uomo non avrebbe accettato tale decisione e nel pomeriggio di ieri, domenica 3 gennaio, rientrato a casa in stato di ubriachezza, ha iniziato a picchiare la compagna distruggendo anche l'alloggio con sedie, bicchieri e piatti rotti. Fondamentale l'intervento dei due figli, poco più che maggiorenni che hanno bloccato l'uomo e evitato sicuramente conseguenze devastanti per la loro mamma.

Alla vista della situazione, nessun indugio per gli uomini della Polizia ad ammanettare K.M. In giornata si svolgerà il processo per direttissima per convalidare l'arresto con l'accusa di violenza domestica.