Oropa isolata: troppi alberi pericolosi, la strada resta ancora chiusa al traffico fino a venerdì

Il Comune di Biella informa che, in comune accordo con la Provincia di Biella, si rende necessaria la temporanea chiusura della Sp144 di Oropa, da località Favaro a salire. A seguito dell’ultimo sopralluogo effettuato alle 16 di oggi, è in corso di pubblicazione un’ordinanza provinciale che manterrà la strada chiusa fino alla giornata di giovedì 7 gennaio compresa, quando si svolgerà un nuovo sopralluogo dei funzionari tecnici. La copiosa nevicata delle ultime ore, che ha causato la caduta di diversi alberi, non consente la regolare riapertura del tratto di strada.