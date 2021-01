La Funivia di Oropa non è accatastata, fondi regionali a rischio

"Oggi è stata riportata una notizia che riguarda le Funivie Oropa e su cui dopo una prima fase di stupore generale stiamo lavorando da qualche tempo. Nel corso di tutti questi decenni l’impianto di risalita e le sue aree di pertinenza non sono mai state accatastate.

Ed è una magagna di non poco conto: occorre l’atto che attesti il diritto di superficie per lo sblocco dell’impegno assunto dalla Regione Piemonte, che ringrazio, del fondo di 2 milioni di euro per i lavori di ammodernamento. Come Comune di Biella appena ho appreso la notizia, e grazie al super lavoro dell’assessore di riferimento Barbara Greggio e all’amministrazione del Santuario di Oropa, ci siamo subito adoperati per avviare tutto l’iter amministrativo per ottenere i documenti.

Quando nelle mie dirette qui su Facebook vi racconto che i problemi da risolvere sono tanti, mi riferisco alle tante manchevolezze che ogni giorno vengono a galla. Paghiamo l’eccessivo immobilismo del passato! Nella speranza di non perdere troppo tempo, anche se la burocrazia ha i suoi passaggi da rispettare, ci stiamo adoperando insieme al presidente Gionata Pirali per risolvere anche questo problema e per salvare le nostre funivie". Questa la dichiarazione del sindaco di Biella, Claudio Corradino.