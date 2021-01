Cossato - Insulta dipendenti e clienti di un supermarket. Intervengono i Carabinieri

A Cossato è stato necessario l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, nella giornata di ieri, per tranquillizzare una sessantenne che sbraitava, insultando i clienti che entravano in un supermercato dove, a suo dire, si trovavano troppe persone assembrate.

Non era stato sufficiente, per il responsabile della struttura, spiegarle che la capienza all’interno era ampiamente rispettata e regolata attraverso l’impiego di personale dedicato e la misurazione elettronica del numero dei presenti all’interno, in quel momento quattro volte al di sotto della soglia massima consentita dalle prescrizioni antiCovid-19.

Una volta calmata e rassicurata, la donna - che risiede nel cossatese - si è allontanata dal posto. I militari della Stazione di Cossato stanno ricostruendo nel dettaglio l’episodio per verificare eventuali violazioni di Legge.