M.B. Cars, la tua concessionaria multimarche di auto di qualità FOTO e VIDEO

"Dal nuovo all'usato, solo auto di qualità" è lo slogan di M.B. Cars, l'autosalone multimarche di Gaglianico in cui trovare auto di pregio in vendita e leasing.

M.B. Cars è una concessionaria giovane come il suo titolare, il ventisettenne Bogdan Malaiescu, che ha trasformato la sua passione per le auto in lavoro. Partendo da Biella e dal Piemonte, nel giro di cinque anni M.B. Cars si è affermata nel settore automotive a livello nazionale.