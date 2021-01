Nucleare: Mazzè, Rondissone e Caluso tra i Comuni che potrebbero ospitare il Deposito Nazionale rifiuti

Un'area situata tra i Comuni di Caluso, Mazzè e Rondissone, nel chivassese, potrebbe ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti nucleari. Dopo anni di attesa, infatti, lo scorso 30 dicembre Sogin, la Società di Stato incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, ha reso nota la Cnapi, Carta nazionale delle aree considerate idonee ad accogliere i rifiuti nucleari di bassa e media intensità che il nostro paese ancora produce.Il documento, tenuto segreto dal 2015, è stato pubblicato sul sito web del deposito nazionale (www.depositonazionale.it) nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio, dopo il nulla osta ricevuto dal Governo.

A Rondissone, l'amministrazione comunale ha già organizzato, per il pomeriggio di oggi, martedì 5 gennaio, una seduta di Giunta comunale ed anche un incontro con diversi sindaci del chivassese per decidere il da farsi. "E' sempre la stessa storia - è il commento a caldo del sindaco di Rondissone Antonio Magnone -. Sembra che il nostro territorio abbia una calamita che attira i depositi per i rifiuti...".

I luoghi considerati idonei, in tutta Italia, sono 67, ma solamente 8 sono localizzati in Piemonte. Nella mappa, oltre a Caluso - Mazzè - Rondissone, compaiono anche il Comune di Carmagnola, per la provincia di Torino, mentre sono sei i luoghi individuati nella provincia di Alessandria: Alessandria-Castelletto Monferrato-Quargnento, Fubine-Quargnento, Alessandria-Oviglio, Bosco Marengo-Frugarolo, Bosco Marengo-Novi Ligure, Castelnuovo Bormida-Sezzadio. Esclusi invece dalla lista i Comuni di Trino e Saluggia, nel vercellese, che già ospitano due centrali nucleari.

Sulla vicenda è intervenuta anche l'organizzazione ambientalista Greenpeace, che ribadisce di non condividere la strategia scelta dall’Italia, basata sull’unica ipotesi di dotarsi di un solo Deposito Nazionale che ospiti a lungo termine i rifiuti di bassa attività e, “temporaneamente”, i rifiuti di media ed alta attività.

Oltre a essere "l’unico caso al mondo di gestione combinata dei rifiuti", sostiene che il Deposito nazionale potrebbe creare anche altre problematiche "come la possibile decisione di “nuclearizzare” un nuovo sito vincolandolo a lungo termine alla presenza di rifiuti pericolosi. E l’ipotesi che vi sia un consenso dei cittadini, e degli enti che li rappresentano territorialmente, a ospitare il deposito unico".

Secondo Greenpeace sarebbe stato più logico verificare più scenari e varianti di realizzazione del Programma utilizzando i siti esistenti o parte di essi e applicare a queste opzioni una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in modo da evidenziare i pro e i contro delle diverse soluzioni.