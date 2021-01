Decreto "ponte" approvato, nuova stretta in arrivo

È stato approvato nella notte il nuovo decreto "ponte" che introdurrà ulteriori limitazione al fine di contenere il più possibile il veloce innalzamento della curva dei contagi. Innanzitutto nella giornata di oggi, 5 gennaio, e in quella di domani, 6 gennaio, tutt’Italia si tinge di rosso, con le ormai note misure restrittive tipiche della zona rossa.

Successivamente nei giorni 7 e 8 gennaio tutt’Italia tornerà in zona gialla, seppur con l’impossibilità di uscire dai confini della Regione dove ci si trova. I negozi potranno aprire, così come i bar e i ristoranti che, però, dovranno chiudere alle ore 18. Anche in queste due giornate resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Tutto questo durerà fino al weekend del 9 e 10 gennaio dove, tutto il paese, si tingerà di arancione e non si potrà quindi uscire dal proprio Comune. Unica eccezione, come già previsto dal decreto del 18 dicembre, per chi vive in un Comune con meno 5mila abitanti. Si potrà, solo in quest’ultimo caso, sconfinare non oltre i 30 chilometri.

Per il resto, dall’11 fino al 15 gennaio, ogni regione seguirà le regole previste in base all’indice Rt di contagiosità e il Piemonte, per il momento, pare non figurare tra le regioni a rischio chiusure. A metà mese il Governo dovrà poi adottare un nuovo Dpcm.