A Sostegno nuove lampade al led e il calendario 2021 arriva ai cittadini

Il nuovo anno si apre a Sostegno con una serie di interventi comunali. In questi giorni, è stato sostituito l'impianto di illuminazione delle scuole elementari e dell'asilo nido con luci al led per un costo di circa 19mila euro. “Sono fondi statali per l'efficientamento energetico – spiega il sindaco Giuseppe Framorando – Inoltre da metà gennaio ci saranno nuove lampade al led anche in alcuni lampioni di proprietà comunale posti in corso Cesare Alfieri per garantire un minor consumo”.

Novità anche sul fronte delle soste in paese. “Il Comune – annuncia il primo cittadino – ha acquistato un terreno a Rione Gropallo per realizzare un nuovo parcheggio. Vanno solo definiti i costi e poi procederemo alla sua costruzione”. Inoltre, sono entrati in funzione da prima di Natale i pannelli fotovoltaici posizionati su ufficio comunale e scuole e da metà mese verranno sostituite le grondaie presenti sull'edificio che ospita le Poste e l'ambulatorio medico.

Infine, da qualche giorno, è cominciata la distribuzione dei calendari 2021. “Sta volgendo al termine in tutti i punti del paese – commenta Framorando – È piaciuto molto ai cittadini, anche per la presenza dei disegni che hanno preparato i bambini delle scuole elementari”.