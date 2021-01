Il ristorante La Lira anticipa i saldi invernali, per gustare il meglio del menù alla carta

Per inaugurare questo nuovo anno nel migliore dei modi, lo storico ristorante biellese “La Lira” ha deciso di proporre delle combinazioni “promo” per far gustare ai clienti meglio del menù alla carta, anche a casa.

Il cliente potrà scegliere tra due alternative:

- 2 portate con dessert a €29;

- 3 portate con dessert a €36.

Tra l’ampia scelta di antipasti del menù alla carta, troviamo il flan di zucca, la crema al maccagno e amaretti, il polpo scottato alla plancia de La Lira, la patata schiacciata e olio al basilico, oppure il vitello tonnato della tradizione accompagnato da insalata russa. Il fuori menù della settimana sarà un affettato di cosciotto di maialino "cotto a vapore" con verdurine in agrodolce, maionese allo scalogno e focaccia del forno preparata dal ristorante.

Tra i primi piatti, all’interno della promozione, sono presenti anche i maccheroncini di grano kamut con fondente di porri e Castelmagno, e i cappellacci al nero di seppia con ceci e gamberi rossi di Mazara del Vallo; il fuori menù, in questo caso, è la fregola sarda con carciofi liguri e salsiccia lucana.

Tra i secondi piatti invece, troviamo il filetto di branzino gratinato alle nocciole del Piemonte oppure il filetto di vitello del Monferrato con pere, castagne e rosmarino; il fuori menù della seconda portata è la guancia di vitella sanata al vino Lessona con verdure di stagione, e molto altro ancora.

Per terminare al meglio il pasto, lo Chef Pietro Calcagno vi delizierà con un dessert al cucchiaio a sua scelta.

Inoltre, La Lira coglie l’occasione per ricordare che giovedì 7 e venerdì 8 gennaio resterà aperto per il servizio delivery a pranzo.

Per prenotare è possibile telefonare allo 015 2520788, scrivere al numero WhatsApp 393 8025047 oppure direttamente dal sito al seguente link: https://dishcovery.menu/app/restaurants/ea7f92fdd280260171a154085ed3fb20/a-la-carte-menu