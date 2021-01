Maurizio Platone: Il mio amico a quattro zampe

Ho molto studiato i filosofi e i gatti ma la saggezza dei felini è… infinitamente superiore. Gli piace giocare in compagnia ma poi si ritira nel suo mondo solitario fatto di coccole e piccole attenzioni, scruta ogni cosa, osserva il movimento in ogni suo dettaglio, ascolta i rumori poi si adagia a leccarsi il pelo e, quando mi avvicino, emette un “fusolio” intenso, magico e corroborante, elisir che scaccia la malinconia e solleva il morale….

E’ bianco e nero con il pelo fatto a righe ed assomiglia, ma solo un poco, ad una dolce piccola tigre. Miagola, gioca e salta, il più delle volte guarda e non “parla”, solo quando gli serve, forse per attirar l’attenzione su ciò che vuole. La filosofia è il suo forte , si perché quando non dorme, ne mangia, ne gioca, guarda lo scorrere del vento tra le fronde degli alberi dove si annidano gli uccellini cinguettanti, forse attratto dal loro canto, li osserva ed emette un suono curioso, poi si appiattisce e striscia come un serpente, corre senza badare dove mette i piedi ed i suoi occhi iniziano a danzare.

I gatti occupano gli angoli vuoti del mondo umano, di notte sono come un lembo arrotolato sullo spigolo di un tetto che da calore e luce anche al più tetro grigiore e, il più delle volte, trasformano il ritorno in una casa vuota nel ritorno in una casa vera.

Il gatto esamina il lungo filo colorato ed invisibile di cui è fatto il vento... Spesso la sera quando stanco mi siedo, il mio amico mi sta vicino, allietando la mia lettura con la sua presenza, a volte mi distraggo a contemplare i suoi occhi come se fossero finestre che mi permettono di vedere e di sognare, come fossi dentro un altro mondo dove l’incanto si trasmuta in realtà.