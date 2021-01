Cioccolato TAF, nella calza della befana La Gallette des Rois

Che la caccia al Re abbia inizio! Per la Befana 2021 Cioccolato TAF propone La Gallette des Rois, in italiano Torta dei Re, un tipico dolce di origine francese preparato in occasione dell'Epifania. La Gallette des Rois è a base di pasta sfoglia e crema frangipane e contiene all'interno una sorpresa. Può essere una statuina in ceramica o una monetina: Cioccolato TAF ci ha messo un confetto e chi lo trova diventa "RE PER UN GIORNO", ricevendo il privilegio di poter indossare la corona che accompagna la torta.

"Per questa Befana vogliamo stupirvi e ricompensarvi di tutti i posti che la zona rossa vi ha impedito di raggiungere - dice Titti Apicella di Cioccolato TAF - Che ne dite di un assaggio di Francia? Vi abbiamo preparato La Gallette des Rois: potete ritirarla in cioccolateria oppure riceverla a casa chiamando lo 015/22341. Inoltre vi proponiamo fantastiche befane di pezza realizzate e dipinte a mano da una piccola azienda artigianale pugliese".

Oltre alla Torta dei Re e squisiti dolci al cioccolato, nella calza di Cioccolato TAF troverete torroncini, spalmabili, confetture, cremini, liquorini, biscotti; caramelle mou classiche, al lampone ed albicocca; ed i profumatissimi carboni dai mille colori aromatizzati al limone, vaniglia, violetta, menta e liquirizia.