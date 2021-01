Befana in Moto Interforce segnata dal Covid: niente moto raduno ma consegna dei regali

Tutto pronto per la 5° edizione della “Befana in Moto Interforce”, in programma questa mattina, 4 gennaio, alle 11. A comunicarlo gli organizzatori del Chapter URSIS B. dei Protectors LE MC Italy, in una nota stampa: “Anche quest'anno, seppure in forma ridotta, stante le limitazioni imposte dall'emergenza pandemica, si svolgerà comunque in maniera soft, la manifestazione in questione.Ovviamente non potrà esserci un moto raduno - un moto giro oltre alla visita, alla consegna dei doni e delle calze nei Reparti Pediatria e Ginecologia/Ostetricia presso l'Ospedale ma ci sarà un piccolo incontro solidale presso il parcheggio antistante la struttura ospedaliera, precisamente dove é situata l'aiuola - area verde da noi gestita.Li ci sarà la consegna dei regali, destinati ai bambini individuati nell'ambito del progetto Biella Solidale gestito anche dalla Croce Rossa Italiana di Biella. I doni saranno consegnati da alcune rappresentanze come membri dei Protectors LE MC Italy, associati dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule ad un rappresentante della Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella.Tutto l'evento avverrà nel massimo rispetto delle norme prudenziali imposte dall'emergenza sanitaria in corso”.