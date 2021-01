Apple: il nuovo processore M1 nei Macbook e nel Mac Mini vi lascerà a bocca aperta.

Apple ha da poco messo la sua ultima creazione sul mercato: il primo processore completamente sviluppato dall'azienda di Cupertino, prodotto per soddisfare le esigenze dei loro computer. Questo ha sostituito le vecchie CPU Intel che l'azienda ha usato per molti anni. La scheda madre è la parte più importante all'interno di un dispositivo, quindi l'M1 potrebbe rivoluzionare, sia in positivo che in negativo, le performance dei Mac.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

L'M1 è venduto all'interno di tre differenti device:

· Macbook Pro 13 pollici

· Macbook Air

· Mac Mini M1

I primi sono due modelli di computer portatili Apple, mentre il terzo funge solo da computer, quindi, se opti per quest'ultimo, dovrai comprare separatamente la tastiera e lo schermo. La CPU conta otto core che si dividono in quattro ad alta prestazione (che svolgono un solo compito ad alta richiesta elaborativa alla volta) e quattro ad alta efficienza (che invece sono incaricati di svolgere compiti meno impegnativi, riuscendo a svolgerne anche più alla volta minimizzando i tempi di attesa). Questa separazione ti permette di diminuire la durata del rendering di video di quasi quattro volte, e porta l'elaborazione delle immagini ad essere sette volte più veloce.

Apple questa volta non delude nemmeno in quanto a batteria: l'unità di elaborazione M1 riesce infatti a mantenere le stesse prestazioni di altre marche produttrici, consumando solamente un quarto dell'energia rispetto a questi. Ciò si traduce in una durata massima di diciotto ore per il Macbook Air M1 e venti ore per il Pro di riproduzione di film prima che ti si spenga. L'utiizzo esiguo di elettricità porta anche il computer a non riscaldarsi mai eccessivamente, a differenza dei modelli precedenti.



RECENSIONE: I PRO E I CONTRO

In questo caso Tim Cook, il salto di qualità lo fa grazie alla batteria. Dato il minimo dispendio richiesto, potrai usare il tuo Mac lungo tutta la giornata lavorativa senza doverlo attaccare a una presa. Ovviamente, essendo più potente, il tempo necessario per una ricarica completa sale a due ore, ma è un prezzo che puoi pagare per un vantaggio così grande.

Cambiando processore potresti pensare che le applicazioni vecchie non siano più disponibili, almeno fino a quando non vengono ricodificate. Fortunatamente, Apple ha sviluppato Rosetta: un sistema per lanciare le app scritte per Intel adattandole alla nuova CPU. Così facendo, in attesa di un aggiornamento che permetta di scaricarla su M1, qualsiasi applicazione potrà essere usata, e funziona perfettamente! A tal proposito, qualche lag perviene durante l'utilizzo di programmi di stampo ingegneristico, quindi se ne fai uso è una buona idea aspettare che rilascino la versione ufficiale.



CHI DOVREBBE ACQUISTARLO?

Personalmente trovo che questo processore sia un netto miglioramento rispetto alle versioni precedenti. Se sei in cerca di un computer portatile, non credo che troverai le stesse performance a prezzi inferiori. Si tratta comunque di un computer di alto livello, per cui se stai cercando un primo approccio verso questo mondo si può pensare a qualcosa di più economico (ma altamente meno performante). Se invece fai uso di un computer quotidianamente, i Macbook con processore M1 fanno proprio per te! E non serve essere un tecnico informatico per poter apprezzare ogni miglioria ma, soprattutto se sei già abituato a usare un computer Apple, noterai come dei piccoli ma significanti miglioramenti cambiano completamente l'esperienza di utilizzo di un computer.