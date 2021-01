2021: la fine del COVID-19 ed i trucchi per investire

È difficile immaginare un anno più drammatico del 2020 per gli investitori. Quello che si dovrebbe apprendere da questo sono i principi consolidati, come investire a lungo termine con un portafoglio diversificato a basso costo, controllare il saldo degli investimenti solo occasionalmente e informarsi su tutto sul Forex Trading. Tuttavia, è impossibile ignorare le tendenze che potrebbero avere un impatto sugli investitori nel 2021. Ecco quali sono:





La fine del Covid-19 e le ripercussioni sui mercati

L'approvazione e la graduale distribuzione dei vaccini Covid-19 sarà una delle principali ossessioni all'inizio e a metà del 2021. I vaccini funzioneranno come pubblicizzato? Saranno rapidamente distribuiti in tutto il mondo come promesso? Ci saranno inevitabili problemi, ma la tendenza sarà un ritorno graduale alla normalità. La rapidità con cui la pandemia svanirà avrà enormi impatti macroeconomici e questi colpiranno ogni singolo settore di investimento. E ognuno merita un approfondimento:

1. Vaccino Covid-19 per aumentare le scorte farmaceutiche

Se l'industria farmaceutica riuscirà a tenere sotto controllo il Covid-19 nel 2021, sarà un trionfo per la scienza. Le società pubbliche coinvolte nello sforzo saranno ampiamente ricompensate. Alcuni vincitori saranno ovvi, come i produttori di vaccini come Pfizer (PFE) o Moderna (MRNA), ma anche le aziende che lavorano su farmaci terapeutici come Regeneron (REGN) ne trarranno beneficio. Ci saranno anche vincitori meno evidenti, come ad esempio chi si occupa della distribuzione del vaccino e dell'enorme sforzo logistico annesso.

2. Domanda repressa di titoli da viaggio

La domanda repressa di viaggi potrebbe portare a una corsa all'oro per le azioni delle compagnie aeree, degli hotel e delle navi da crociera.

3. Fame di ristoranti

Le catene di ristoranti trarranno vantaggio dal potenziale ritorno alla normalità. Molti sono sopravvissuti grazie agli ordini da asporto, ma già con l'annuncio del vaccino, si sono visti miglioramenti in questo settore.

4. Rallentamento delle scorte tecnologiche

Gli analisti hanno da tempo previsto un rallentamento dei titoli tecnologici, che ha avuto un anno eccellente nel 2020 - il telelavoro è stata una delle cause di questa crescita. I fattori che potrebbero essere in gioco nel 2021 includono il potenziale di disordini contenziosi antitrust contro Google e altri giganti del settore.

5. Non reagire in modo eccessivo alle notizie

La regola aurea è e rimane sempre che le previsioni sono difficili e qualcosa di inaspettato potrà accadere anche nel 2021. Ecco perché il consiglio più importante è evitare la tentazione di concentrarsi troppo sul breve termine. In un mondo in cui l'incertezza è praticamente di casa, è importante essere preparati agli alti e bassi del mercato, anche nell'arco dello stesso anno e nel giro di pochi mesi. Il 2020 insegna. Mentre si può sperare che nulla di così drammatico come una pandemia colpisca nel 2021, nessuno sa esattamente cosa il prossimo anno potrà portare. Sebbene il 2020 sia un valore anomalo in termini di volatilità, gli alti e bassi sono qualcosa a cui ogni investitore dovrà abituarsi. Ecco perchè il modo migliore per la maggior parte degli investitori di gestire la volatilità è un portafoglio diversificato adattato alla tempistica degli obiettivi e alla tolleranza al rischio.