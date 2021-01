Vercelli - La Polizia interrompe il veglione di Capodanno al night: pioggia di multe e locale chiuso

Sfidano le disposizioni del Decreto Natale e organizzano un veglione di Capodanno nel club privato ma alla porta si trovano gli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura. Finisce con una pioggia di multe le festa illegale organizzata da un night della provincia.

Gli agenti, avuto notizia del fatto che nel locale si stava svolgendo il tradizionale veglione, nell’inosservanza del divieto di assembramento, riunione e circolazione delle persone e in violazione del divieto di apertura di sale da ballo si sono presentati all'ingressi e fingendosi avventori, hanno suonato al campanello del circolo dove sono stati accolti dal responsabile che li ha invitati ad affrettarsi ad entrare, poichè era a conoscenza dei controlli in corso svolti dalla Polizia.

Una volta raggiunta la sala dove era in corso il festeggiamento del Capodanno, gli uomini di via S.Cristoforo hanno constatato la presenza all'interno di 15 persone (9 uomini e 6 donne). A questo punto gli operanti intimavano al responsabile del circolo di interrompere la serata, procedendo all’immediata chiusura del locale per 5 giorni, in attesa del provvedimento del Prefetto, che potrà disporre un periodo di chiusura fino a 30 giorni e alla redazione del verbale di illecito amministrativo con sanzione pari a euro 400.

Tutti i partecipanti ai festeggiamenti sono stati sanzionati per la violazione della normativa vigente, elevando a loro carico il relativo verbale che prevede il pagamento della somma di 400 euro.