Strada interrotta per Oropa: la neve fa cadere un albero. Traffico bloccato FOTO

Pianta caduta sulla strada per Oropa

Dopo il primo intervento di questa notte e sempre per una caduta alberi, anche oggi nel primo pomeriggio sono stati allertati i Vigili del Fuoco per una pianta che ostruisce la provinciale Biella-Oropa dopo la salita dell'ex albergo Miravalle.

Strada bloccata per permettere l'operazione di taglio e rimozione albero. Oltre ai pompieri sono intervenute anche le pattuglie della Polizia locale per segnalare l'ingombro e l'impossibilità di salire e scendere dal Santuario. Intanto si è formata una lunga coda in attesa della riapertura viabile.