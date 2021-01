Stabilita la data del funerale del 33enne Luca Maffeo

Sono state rese note le date dei funerali di Luca Maffeo, il 33enne trovato privo di vita nella propria abitazione in via Pollone a Biella, nel tardo pomeriggio del 29 dicembre. Quel giorno era intervenuto insieme alla Polizia, il sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra. Ora la Procura di Biella ha rilasciato il nulla osta alla famiglia per le esequie.

Ancora nessuna notizia sull'esito dell'esame autoptico effettuato sul corpo del biellese, coperto da segreto istruttorio. Per capire l'esatta causa della morte del giovane bisognerà attendere almeno 25 giorni. Questa sera, alle 20,30, verrà recitato il Rosario nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Inferiore. Domani, martedì 5 gennaio, sempre nella stessa parrocchia, avranno luogo i funerali. alle 15. a cura delle onoranze funebri Giglio Tos & Cattai.